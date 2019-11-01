Волгоград, , 17:47 — REGNUM Свыше 3,5 тысяч школьников Волгоградской области обучаются в специализированных полицейских классах. Около 200 из них накануне приняли участие в региональном слёте в Урюпинске. На встрече кадеты и наставники смогли обменяться накопленным опытом по обучению специальным программам правоохранительной направленности, рассказали друг другу об организации внеклассной работы, сообщили 1 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

На региональный слёт приехали представители из Нехаевского, Михайловского, Алексеевского, Киквидзенского, Новоаннинского, Фроловского Новониколаевского и Урюпинского муниципальных образований.

«На сегодняшний день волгоградский регион занимает лидирующую позицию в России по количеству специализированных полицейских классов, численность обучающихся в которых составила уже более 3,5 тыс. человек. Именно они станут достойной сменой и будущим нашей страны», — отметил начальник Главного Управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.

Организаторы также предусмотрели в работе слёта экскурсии, соревнования по скоростной сборке и разборке оружия, стрельбу по мишеням.