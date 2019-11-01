Москва, , 17:44 — REGNUM Представители РЖД объявили, что в период ноябрьских праздников из-за повышенного спроса на поездки будут курсировать 200 дополнительных поездов.

Ожидается, что пик поездок придется на начало и окончание ноябрьских праздников — на 1 ноября и 4 ноября соответственно. Пресс-служба РЖД сообщила журналистам, что всего в период с 1 по 4 ноября планируется перевезти около 1,2 млн пассажиров. Из Москвы дополнительные поезда будут ходить в Санкт-Петербург, Брянск, Курск, Старый Оскол, Чебоксары, Казань, Саранск, Смоленск, Киров, Кострому, Рыбинск, Архангельск, Льгов, Пензу, Белгород, Ульяновск, Ижевск, Кинешму, Оренбург, Вологду; Из Санкт-Петербурга — в Москву, Самару, Ярославль, Кострому, Архангельск, Смоленск, Брянск, Киров, Орел, Курск.

Эта мера РЖД — ответ на резкий скачок спроса на билеты во время праздников. На сегодняшний момент было куплено уже 650 тысяч билетов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Если тенденция сохранится, компания будет либо вводить еще поезда, либо увеличивать количество вагонов в существующих.