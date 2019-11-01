Москва, 1 ноября 2019, 17:34 — REGNUM Уровень пробок поднялся до девяти баллов, сообщает 1 ноября онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».
По информации на 17:30, на интерактивной карте отмечено множество точек с дорожно-транспортными происшествиями. Более половины основных дорог на карте города в пределах МКАД обозначены красным цветом.
Отметим, девятибалльные пробки соответствует статусу «Город стоит».
Добавим, что по прогнозу ситуация на дорогах начнёт налаживаться после 20:00.
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