Белгород, , 17:31 — REGNUM По подозрению в распространении крупной партии синтетических наркотиков в Белгороде задержан 38-летний житель Курской области. При себе у него обнаружили более 100 свёртков с запрещёнными веществами. Экспертиза показала, что мужчина пытался сделать закладки трёх видов наркотиков, сообщили 1 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина приехал в Белгород для сбыта запрещённых веществ. При личном досмотре полицейские обнаружили у него 108 свёртков с подозрительным веществом. Ещё шесть свёртков нашли в местах оборудованных им тайников. Эксперты установили, что у мужчины были изъяты наркотические средства — метадон, гашиш и амфетамин, общей массой более 70 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.