Владикавказ, , 17:24 — REGNUM Жительница Северной Осетии пострадала от действий мошенников, которым перевела 1 млн 800 тыс. рублей личных сбережений. 61-летняя пенсионерка стала жертвой аферистов, предлагавших ей большую сумму денег в обмен на оплату налога.

Изобретательные мошенники придумали следующую легенду. Якобы женщине полагаются выплаты в размере 35 тысяч долларов США, которые находятся на счету в Мальтийском банке. Но получить их можно, только предварительно оплатив налог.

У этой истории есть предыстория. В 2015 году потерпевшая занималась торгами на фондовой бирже, пройдя обучение в брокерской конторе. Она вложила какую-то сумму, но дела не пошли, и с игрой на бирже было покончено. Так вот, полагающиеся ей выплаты из «Мальтийского банка», являются якобы компенсацией за те неудачные попытки.

Такую легенду придумали мошенники. В дальнейшем размаху их деятельности можно лишь удивляться. Они звонили с различных номеров из-за рубежа, в том числе с Мальты, Нью-Йорка, а также из Санкт-Петербурга, устраивали конференц-связь, в онлайн-режиме делали вид, что осуществляют перевод денег с Мальты в Россию.

На связь с пенсионеркой выходили даже якобы сотрудники Московской налоговой службы. Они предупреждали ее о налоге за сумму, которая ей причитается.

«Потерпевшая занимала деньги, брала кредит и в общей сложности в период с августа по октябрь перевела мошенникам 1 млн 800 тысяч рублей. После этого злоумышленники перестали выходить с ней на связь», — говорится в сообщении МВД по региону.

Поняв, что оказалась обманутой и потеряла большую сумму, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мошенников ищут.