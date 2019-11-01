Москва, , 17:24 — REGNUM Кассовое исполнение по национальным проектом уже составило 60%. Об этом 1 ноября заявил вице-премьер России Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Виталий Мутко Дарья Драй © ИА REGNUM

«Можно уже доложить, что кассовое исполнение по национальным проектам составляет на сегодняшний день 60%. Это такой хороший показатель», — заявил Мутко.

Он отметил, что в настоящее время уже сформированы все показатели, а до регионов доведены все необходимые ресурсы. Поэтому теперь перед правительством России и регионами стоит вопрос о доведении средств до муниципальных образований.

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