Волгоград, , 17:20 — REGNUM Центральный районный суд Волгограда постановил заключить под стражу подозреваемого в убийстве матери и жены, сообщили 1 ноября в пресс-службе суда. Как рассказывало ИА REGNUM, обезглавленные тела женщин обнаружили накануне утром в Кировском районе Волгограда.

Мужчина на первом же допросе сознался в содеянном. Он подробно рассказал обстоятельства совершения преступления — 63-летнюю мать и 41-летнюю жену он убил после ссоры.

Суд удовлетворил ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО мужчина пробудет до 31 декабря 2019 года.

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