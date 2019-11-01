Братислава, , 19:04 — REGNUM Постановление минсельхоза и развития села на запрет использования в цирковых представлениях любых животных, кроме собак, кошек и одомашненных хорьков вступило в силу в Словакии. Об этом 1 ноября сообщила журналистам на пресс-конференции представитель общественной организации «Свобода зверей» Сильвия Чанёва.

Данное постановление было подготовлено экспертами минсельхоза и развития села. Контроль за исполнением постановления возложен на ветеринарных инспекторов. Нарушившие будут выплачивать штраф размером до 20 тысяч евро.

Сильвия Чанёва выразила благодарность всем, поддержавшим организацию «Свобода зверей», за протестные акции против использования животных в цирках, всех, подписавших петицию, а также политиков за то, что они услышали общественников.

Чанёва отметила, что постановление о запрете использования животных в цирковых шоу является совместным успехом.

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