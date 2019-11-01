Нарьян-Мар, , 17:10 — REGNUM Учреждения, в которых находятся дети, требуют повышенной ответственности взрослых. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Именно здесь во всех учреждениях, где находятся дети, — это учреждения повышенной ответственности взрослого, независимо от его профессии, профессионализма, статуса, и их функционала, который они исполняют в этом учреждении», — передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Она посетовала на то, что можно «бесконечно копаться» в причинах случившегося: «Недофинансирование, возможно, систем охраны, непрофессионализм, но кнопку в Нарьян-Маре нажал человек, который открыл дверь преступнику с ножом. По какой причине? Недостаточно инструктажа или элементарная человеческая халатность?».

Ранее начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии Новосибирска Роман Попов сообщил о том, что в городе пройдут выборочные внеплановые проверки детских учреждений после трагедии в Нарьян-Маре.

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