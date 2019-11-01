Симферополь, , 17:04 — REGNUM Бывший депутат Государственного Совета Республики Крым Валерий Гриневич, осуждённый в 2017 году по нескольким статьям УК РФ на десять лет лишения свободы, выйдет на свободу условно-досрочно. Соответствующее решение вынес Майкопский городской суд.

Как сообщает Крыминформ, суд удовлетворил ходатайство бывшего депутата об условном освобождении. В ходатайстве Гриневич, в частности, сообщил, что «осознал тяжесть совершённых преступлений», а также о том, что имеет поощрения и не имеет взысканий. Представитель колонии также дала положительную характеристику Гриневичу. Сообщается, что за период нахождения в колонии Гриневич прошел обучение по специальности «повар».

Как сообщало ИА REGNUM, Гриневич был задержан в ноябре 2015 года по подозрению в мошенничестве — выведении из муниципальной собственности земельных участков в прибрежной зоне Сакского района, которые позже были проданы за шесть миллионов рублей. Также Гриневич обвинялся в том, что в 2015 году от одного из жителей города Саки 35 тысяч долларов США. После задержания Гриневича его также обвинили в угрозах убийством. В июле 2017 года крымский суд приговорил Гриневича к 10 годам колонии общего режима. Верховный суд смягчил приговор, снизив срок на два месяца, до девяти лет 10 месяцев лишения свободы. Отметим, что материалы в отношении Гриневича в следственные органы направила на тот момент прокурор РК, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она же дважды поднимала вопрос о лишении Гриневича депутатских полномочий. Лишили Гриневича полномочий в ноябре 2017 года, после вынесения приговора.

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