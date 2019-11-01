Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутаты одобрили создание шести зеленых зон общей площадью 3,6 га в Центральном районе города. Эта мера компенсирует застройку зеленого участка на Смольной набережной площадью 2,8 га, отведенного под создание судебного квартала со зданиями Верховного суда и жильём для судей, сообщает интернет-портал «Urban Look».

Новые бульвары с зелеными насаждениями появятся на улицах Черняховского и Захарьевской, на набережных Обводного канала, Синопской и Воскресенской, а также близ моста Александра Невского.

В пресс-службе городского правительства отметили, что все здоровые деревья из зеленой зоны на месте будущего судебного квартала будут сохранены и перенесены на новые места.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что все процедуры по согласованию участка под инфраструктуру Верховного суда будут завершены к 1 декабря текущего года.

Напомним, что изначально судебный квартал планировалось построить на набережной Малой Невы напротив Васильевского острова. В дальнейшем от этого участка пришлось отказаться из-за планов по созданию в этом месте арт-парка.