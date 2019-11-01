Копенгаген, , 17:08 — REGNUM В 23 муниципалитетах Дании до сих пор отсутствуют планы пожарной безопасности в домах престарелых.

В октябре 2018 году правительство запросило у местных властей всех 98 муниципалитетов составить отчет относительно положения дел с пожарной безопасностью. Четыре субъекта не ответили на запрос вообще. Согласно собранным данным, в 23 городах до сих пор есть дома престарелых, где планы эвакуации при пожаре не приведены в порядок. 19 из них так и не ответили властям на вопрос о том, когда они планируют исправлять ситуацию. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Отсутствие в некоторых муниципалитетах должным образом спланированной пожарной безопасности в домах престарелых вызывает беспокойство в организации Ældre Sagen («Забота о пожилых»). «Видимо, нужно, чтобы пожар произошел в каждом городе, прежде чем местные власти что-нибудь предпримут», — заявила представитель организации Нина Бруун.

В августе 2018 года в одном из домов престарелых Фарсётхуса случился пожар, в результате которого погибло пять человек.