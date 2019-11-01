Москва, , 17:02 — REGNUM В 2019 году 50 регионам России дополнительно выделят 45 млрд рублей для поддержания бюджетной сбалансированности. Об этом 1 ноября заявил вице-премьер России Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Виталий Мутко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«50 субъектов РФ получат дополнительно 45 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов, на поддержку межбюджетных трансфертов», — заявил Мутко.

По его словам, данные средства будут направлены до конца 2019 года. При этом также рассматривается выделение дополнительных 5 млрд рублей для поощрения «региональных команд».