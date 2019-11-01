Москва, , 17:01 — REGNUM В связи с празднованием Дня народного единства столичные коммунальные службы перейдут на круглосуточный режим дежурства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, его заявление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Бирюкова, в состоянии оперативной готовности в праздничные дни будут находиться свыше 1,4 тысячи единиц техники и столько же бригад. Ответственные лица будут отслеживать ситуацию в столице круглосуточно, уже сформированы резервные запасы топлива, подготовлены аварийные источники электро‑ и теплоснабжения, отметил заместитель мэра.

Кроме того, в местах массового пребывания граждан будут нести дежурство сотрудники ГУ МЧС по городу Москве, личный состав Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, а также добровольцы, отмечается в заявлении.