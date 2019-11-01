Сантьяго, , 17:00 — REGNUM Директор Института по правам человека Чили Серхио Микко потребовал от государственных учреждений запросить международное расследование действий карабинеров во время массовых протестов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Наблюдатели от Института констатировали, что в результате подавления демонстрантов полицией 27 человек получили ранения резиновыми пулями, 38 — пулями металлическими, 288 — неизвестными видами огнестрельного оружия, 402 — дробью.

По данным доклада Института, с начала протестов, 18 октября, до 30 октября по факту превышения полномочий силовыми структурами было заведено 167 уголовных дел, 5 из которых — по убийствам, 120 — по пыткам, 18 — по случаям сексуального насилия. Всего в полицейских участках Институт зарегистрировал 4 271 задержанных.