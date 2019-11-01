Москва, , 16:57 — REGNUM Власти намерены полноценно задействовать инструмент введения электронных виз по всей России с 2021 года. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания по развитию экспорта.

«Мы договорились, что с 2021 г. электронные визы должны максимально действовать. Сегодня есть несколько регионов, городов, где проводится эксперимент по применению этого инструмента, и он везде показывает хороший результат», — отметил Силуанов.

По его словам, правительство намерено сделать всеобъемлющей возможность получения электронных виз.

На сегодняшний день система получения электронной визы действует в рамках пилотного проекта для нескольких регионов. Так, подобную визу могут получить туристы, намеревающиеся посетить дальневосточные регионы, Калининградскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

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