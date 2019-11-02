Москва, 2 ноября 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 2 ноября: войска 1-го Украинского фронта форсировали Днепр. Красная Армия освободила ряд польских городов и крепостей.
Из сводок Совинформибюро следует, что в излучине Днепра бойцы Красной армии заняли несколько населённых пунктов и железнодорожную станцию Милорадовка. За день боёв советские войска уничтожили до полутора тысяч немецких солдат и офицеров, десятки танков и орудий.
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