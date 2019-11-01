Нижний Новгород, , 16:56 — REGNUM В Нижнем Новгороде программа празднования Дня народного единства рассчитана на два дня — 3 и 4 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

3 ноября, накануне государственного праздника, Нижегородская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая в этом году проходит под девизом «Искусство объединяет». Театры и музеи, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы региона подготовили к акции специальные программы, которые нижегородцы смогут посетить бесплатно.

Также 3 ноября, но уже в рамках празднования Дня народного единства, на площади Минина и Пожарского в 12:00 мск начнется гастрономический фестиваль «Кухни народов России». Здесь будет развернут мобильный фудкорт. Объединенная команда шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производителей продовольствия почти из 30 регионов страны представит коллекцию из более 150 наименований блюд народов России. В зоне «Народная дегустация» можно будет попробовать супы различных народов России. На рыбной ярмарке гостям предложат рыбу и морепродукты Азовского и Чёрного морей, водоёмов Волго-Каспия и рек средней полосы России, а также рыбу Северного бассейна.

На главной сцене в этот день будет проходить шоу-программа «Мелодии Нижнего», джазовый фестиваль Swing out, затем выступит группа «Браво».

Непосредственно в день праздника в 12.00 откроется Фестиваль национальных культур «Народное единство». Хедлайнерами мероприятия станут Анна Седокова, МОТ, HammAli & Navai.

В 21:00 4 ноября в честь предстоящего 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода будет произведено 800 залпов праздничного салюта.

На театральной площади в течение двух дней будет проходить фестиваль искусств «В единстве — сила».