Североуральск, Свердловская область, , 17:01 — REGNUM В Североуральске (Свердловская область) представили новый городской сквер — Молодёжный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Объект благоустройства смогли организовать благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«Североуральск превращается в город цветущих аллей и парков, город фонтанов и площадей», — заявила ведущая церемонии открытия Ирина Анисимова.

В молодёжном сквере есть зоны как для малышей, так и для детей постарше. Организаторы разместили даже специальную стену для граффити. Есть в сквере и фонтан, а также зоны Wi-Fi.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле создали сквер советской скульптуры. В зеленой зоне жители могут увидеть серию массовых скульптур советского периода.

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