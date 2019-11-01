Курск, , 16:54 — REGNUM В Курске в отношении руководителя управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Управляющая компания не полностью оплатила услуги МУП «Водоканал города Курска». В итоге за водоснабжение и водоотведение за девять месяцев 2019 года у компании образовалась задолженность более 1,1 миллиона рублей.

Прокурор внес руководителю УК представление с требованием погасить долг и привлечь ответственных к дисциплинарной ответственности.