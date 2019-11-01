Черкесск, , 16:50 — REGNUM Гидрометцентр РФ предупредил о сильных снегопадах на Северном Кавказе. До конца суток 1 ноября и ночью 2 ноября в южной части Ставропольского края ожидается очень сильный снег.

До конца 1 ноября повалит снег также и в Карачаево-Черкесии. Он продолжится в течение суток 2 ноября. В Ингушетии и Чечне ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Из-за этого может произойти сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах образоваться гололедица.

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3 ноября снег прекратится, но без осадков на Северном Кавказе обойдется лишь в Дагестане. По всему округу ожидается небольшой и умеренный дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман, а в отдельных районах гололёд.

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В ряде субъектов СКФО осадки будут сопровождаться сильными порывами ветра. В горах Ингушетии и Чечни — 2 ноября до 15 м/с. При этом останется низкой и температура воздуха — в горных районах ночью −1…−6°, а в высокогорье Карачаево-Черкесии −7…−12°; днём −3…−2°.

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