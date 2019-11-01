Рига, , 16:49 — REGNUM Представители министерства культуры Латвии объявили конкурс на должность директора самого крупного драматического театра страны Dailes и ожидают до 2 декабря заявок от кандидатов. Об этом пишет NRA.

По данным портала, требования к кандидату — безупречная репутация, знание двух иностранных языков, высшее образование, большой опыт руководящий работы, понимание культурной среды и видение развития театра в перспективе пяти лет. Заработная плата чиновника составит 3801 евро до уплаты налогов.

Решение о кандидате примет специальная комиссия, в которую войдут представители министерства, чиновники из других театров академии Культуры, консультанты.

Предыдущий директор театра, руководивший им в течение 10 лет, Андрис Витолс подал в отставку через две недели после того, как конфликт между художественным руководителем театра Дж.Дилинджером и труппой стал достоянием широкой общественности.