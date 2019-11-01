Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Около 16 тыс. иностранных граждан уже посетили Петербург и Ленобласть по электронным визам с момента запуска эксперимента. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по развитию туризма администрации Петербурга.

Первый снег в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Эксперимент по выдаче бесплатных электронных виз со сроком рассмотрения в 4 дня запустили 1 октября 2019 года. За это время жители 50 государств подали более 29 тыс. заявок на получение такой визы.

Наибольшей популярностью пока электронные визы пользуются у граждан Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Франции. Жители только трех государств пока не заинтересовались возможностью: Андорры, Ватикана и Северной Кореи.

Ошибки в оформлении совершили порядка 3% из заявителей — неверно указывают номер паспорта, дату рождения или окончание срока действия визы.

«Несколько человек посчитали возможным прибыть в Петербург по электронной визе, выданной для посещения Калининградской области и Владивостока», — заметили в Смольном.

Между тем электронные визы для Петербурга и Ленобласти действуют для посещения исключительно этих двух регионов. Иностранец не имеет права выезжать по ним в соседние субъекты РФ. Такая же схема работает и в Калининграде, и во Владивостоке. Однако ожидается, что спустя несколько лет действие виз расширится на все регионы России.

Напомним, с 1 октября граждане 53 стран могут оформить электронную визу в Петербург и Ленинградскую область. Электронная виза выдается на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение 8 дней.

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