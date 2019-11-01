Белгород, , 16:49 — REGNUM Скоростные поезда «Ласточка» с 1 ноября заменят дневные поезда, курсирующие между Белгородом и Москвой. Решение принято в связи с увеличением пассажиропотока. 10 вагонов поезда поставляются в комплектации «Премиум» и рассчитаны на 690 пассажиров, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

«Ласточка» придёт на замену дневным поездам №745/746. Скоростной состав будет отправляться из Москвы в 06:50, а прибывать в Белгород в 13:50. Время отправления поезда из Белгорода — 16:40, время прибытия в Москву — 23:55.

Как сообщало ИА REGNUM, первый скоростной поезд «Ласточка» совершил первый рейс по маршруту Москва — Белгород 5 августа 2019 года.