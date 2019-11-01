Махачкала, , 16:51 — REGNUM Мэрия Махачкалы представила праздничную программу ко Дню народного единства, который вся Россия отметит 4 ноября. О торжественных мероприятиях, которые пройдут в столице Дагестана, рассказали в пресс-службе администрации города.

В качестве центрального события праздника заявлен концерт перед зданием Русского драматического театра имени Максима Горького. Свои вокальные, музыкальные и хореографические номера представят артисты дагестанской эстрады и ведущие творческие коллективы республики, воспитанники детских школ искусств Махачкалы и солисты детской филармонии.

В рамках концерта также состоится гала-концерт открытого городского фестиваля народного творчества и традиционной культуры «Сто лиц столицы» в рамках программы «Культура против террора».

Концерты, организованные преподавателями и студентами образовательных учреждений, пройдут на площадках перед вузами столицы. Мероприятия в рамках празднования также пройдут в школах, детских садах, музеях, библиотеках и других учреждениях образования и культуры Махачкалы.