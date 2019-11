Лос-Анджелес, США, , 16:46 — REGNUM Американская поп-певица, танцовщица и киноактриса Бритни Спирс откроет собственный pop-up магазин в Лос-Анджелесе. Открытие магазина планируется на начало 2020 года.

Сообщается, что магазин будет собой представлять экспозицию на 3000 квадратных метров, в которой будет десять различных комнат и магазин. Они будут оформлены в стиле известных хитов певицы, например помещение в стиле трека «Baby One More Time» и «космическая» комната «Oops…I Did it Again».

По информации российского новостного агентства InterMedia, поклонники певицы смогут сфотографироваться на фоне интерьеров, а также купить мерч исполнительницы.

Фанаты уже могут полюбоваться интерьерами магазином и посмотреть его ассортимент на официальном сайте.