* талибов — запрещённая в России организация

Шиберган, , 16:40 — REGNUM 31 октября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) в результате взрыва погибло 15 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевозили несколько самодельных мин из уезда Чарболак провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) в уезд Мардьян провинции Джаузджан, однако в процессе транспортировки произошел взрыв, который и стал причиной смерти боевиков. Взрыв произошел на территории уезда Мардьян провинции Джаузджан.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате взрыва мин, транспортируемых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также погибло два мирных жителя.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.