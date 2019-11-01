Исламабад, , 16:36 — REGNUM По данным некоммерческой группы Freedom Network, за шесть лет с 2013 по 2019 гг. в Пакистане было убито 33 журналиста по мотивам, связанным с их профессиональной деятельностью.

По сообщению пакистанского информационного агентства со ссылкой на доклад «100% безнаказанность для убийц, 0% правосудия для убитых журналистов», только за последний год в стране было убито семеро журналистов. При этом из 33 убийств лишь шесть дошли до суда. Из этих шести дел лишь один злоумышленник был признан виновным, однако избежал наказания, так как семья убитого была вынуждена отказаться от преследования.

Различные международные организации приводят пугающую статистку количества убитых в Пакистане журналистов (до 40 за один год). Все эти данные говорят о том, что журналист — одна из самых опасных профессий в стране.