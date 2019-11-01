Кабул, , 16:48 — REGNUM 31 октября официальный представитель Министерства здравоохранения Исламской Республики Афганистан заявил, что ведомство приступило к проведению кампании, направленной на информирование населения о раке.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», эта кампания будет направлена прежде всего на информирование женщин, проживающих в сельскохозяйственных районах.

По словам официального представителя Министерства здравоохранения Афганистана, кампания предполагает информирование женщин о раке молочной железы и способах его профилактики.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в 2018 году по меньшей мере у 40 тысяч жителей Афганистана были диагностированы онкологические заболевания, из них у трех тысяч был диагностирован рак груди.

Согласно вышеупомянутому заявлению, эта кампания Министерства здравоохранения будет реализовываться на территории 18 провинций, в оставшихся 16 провинциях аналогичные кампании будут проведены совместно управлениями по делам женщин и управлениями по вопросам здравоохранения.