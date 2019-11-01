Ульяновск, , 16:27 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области будет создана аграрная школа имени И. Мичурина, где дети будут обучаться с пятого класса с круглосуточным пребыванием в образовательном учреждении. Первых учеников школа примет в 2021 году, сообщает министерство образования Ульяновской области.

К реализации проекта будет подключена средняя школа села Рязаново и Рязановский сельскохозяйственный техникум Мелекесского района. На их базе будет создано агротехнологическое учебное заведение, которое планируется запустить в 2021 году.

Обучение в аграрной школе будет организовано с пятого класса, с круглосуточным пребыванием. Ребята будут получать знания не только в части сельскохозяйственного производства, но и реализации агропродовольственных товаров, развитии сельских территорий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее власти заявляли о запуске в 2021 году в пилотном виде проект «Мичуринские училища», в рамках которого появятся агротехнологические учебные заведения интернатного типа. Они будут созданы по типу суворовского училища, где курсанты с пятого класса будут углубленно изучать всё, что «связано с сельским образом жизни», начиная с агропромышленного комплекса.

Читайте ранее в этом сюжете: Мичуринские училища появятся в Ульяновской области