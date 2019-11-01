Казань, , 16:23 — REGNUM В Татарии в начале выходных ожидается метель и усиление ветра. Об этом предупреждает ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В частности, на территории республики и в ряде районов Казани 2 ноября прогнозируется усиление юго-западного ветра порывами до 15−17 м/с. Также ожидается метель с ухудшением видимости до 1−2 км. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Зато к 4 ноября в регион придет потепление до 4 °C. Плюсовая температура ожидается и ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 27 октября температура воздуха превысила более чем столетний максимум, который был зафиксирован в этот день в 1905 году. В частности, средняя температура воздуха в Казани 27 октября 1905 года составила 11,6°С. В этот же день в 2019 году средняя дневная температура воздуха в столице Татарии превысила 12 °C.