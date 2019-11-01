Рязань, , 16:21 — REGNUM Подозреваемому в убийстве рязанского ветерана и его супруги в Московском районном суде Рязани 1 ноября вынесли приговор за совершение трёх эпизодов мошенничества и кражи. Молодой человек трижды обманул свою знакомую, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. При этом продолжается его уголовное преследование по обвинению в убийстве двух человек.

В судебном заседании установлено, что 15 марта 2019 года мужчина убедил свою знакомую, что её золотое кольцо не настоящее, а он может помочь в проверке подлинности. Женщина отдала ювелирное украшение стоимостью 40 733 рубля. Затем у неё же осуждённый взял 100 тысяч рублей, пояснив, что деньги скоро обесценятся и их нужно поменять на более «актуальную» версию. В мае мошенник «нашёл» пропавшее золотое кольцо женщины, но за его возврат попросил доплатить 20 тысяч рублей. При себе у потерпевшей денег не было, тогда покинув квартиру знакомой, он позвонил ей по телефону, представился сотрудником полиции и попросил передать деньги некому молодому человеку, который является преступником и его будут задерживать в момент передачи денег. В суде также нашло подтверждение того, что в мае 2019 года мужчина, представившись работником «Горгаза», проник в квартиру к жительнице Рязани и похитил у неё 20 тысяч рублей.

За эти преступления суд назначил ему наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.

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