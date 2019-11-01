Москва, , 16:15 — REGNUM В 2020 году в Москве начнётся строительство деревянного многоэтажного здания из современных CLT-панелей. Об этом заявил глава московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович в ходе Московского форума лидеров рынка недвижимости.

По его словам, вопрос с этажностью здания остаётся открытым и будет зависеть от нормативной базы. Также пока что неясно, станет ли здание жилым, или же будет отдано под коммерческие проекты.

«Мы совместно с компанией Segezha Group разрабатываем концепт такого дома. Компания Segezha Group строит завод по производству CLT-панелей. Совместно с ними планируем несколько проектов реализовать», — сказал Берлович.

CLT-панели (от англ. Cross Laminated Timber — перекрестно склеенная древесина) производятся из пиломатериала хвойных и лиственных пород посредством жесткого спрессовывания. Как отмечают специалисты, срок службы зданий из такого материала составляет более 100 лет.