Нижний Новгород, , 16:11 — REGNUM В Нижегородскую область после практически зимней погоды придет потепление. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Так, уже 2 ноября дневная температура воздуха ожидается в районе 1 °C, в ночные часы также будет несколько теплее. 3 и 4 ноября днем столбики термометров поднимутся до 3−4°С, причем в ночь на понедельник и ночью будет плюсовая температура.

Следующая короткая неделя может быть еще более теплой — синоптики прогнозируют, что к 6 ноября воздух прогреется до 11 °C днем, ночью — до 9 °C.

Однако будет достаточно сыро. Вероятность осадков в предстоящую неделю сохраняется со 2 по 8 ноября.

ИА REGNUM напоминает, последние два дня в Нижнем Новгороде периодически идет снег, столбики термометров находятся в минусовой зоне как днем, так и в ночные часы. 31 октября ожидалась метель.