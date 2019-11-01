Симферополь, , 16:10 — REGNUM В рамках двухдневного туристического форума «Открытый Крым», прошедшего 29−30 октября, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что власти будут бороться с практикой сдачи туристического жилья неофициально, сообщает информационный портал Tourdom.ru.

Одна из сессий прошедшего форума, «Легализация и законодательное регулирование деятельности малых средств размещения», привлекла особое внимание многочисленных гостей и участников мероприятия. Вадим Волченко отметил, что на сегодняшний момент в тени находится примерно 50% жилого фонда, предлагаемого туристам. Решение проблемы участники видят, во-первых, в проведении информационной кампании о небезопасности аренды такого жилья, во-вторых, в пересмотре и, может быть, сокращении части бюрократических требований к тем, кто хотел бы предлагать своё жилье туристам легально.

В окружении министра говорят, что достижение цели во много зависит от законодательной базы, и предполагают, что если будут предприняты правильные шаги, за 4−5 лет рынок сдаваемой недвижимости может выйти из тени.