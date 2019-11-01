Москва, 1 ноября 2019, 16:09 — REGNUM Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации общероссийского общественного движения «За права человека», передаёт 1 ноября РАПСИ.
Руководителем ликвидируемого движения является оппозиционер Лев Пономарёв.
Основанием для решения стало неустранение выявленных в ходе проверки нарушений. В частности, было выявлено несоответствие устава организации требованиям Гражданского кодекса РФ.
Кроме того, в отношении движения и его руководства было возбуждено семь административных производств по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента).