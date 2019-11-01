История вопроса

Права человека составляют основу правовой системы современных правовых государств. В международном публичном праве закрепляющий права человека в качестве базы стала Всеобщая декларация прав человека ООН. Организации, занимающиеся общественной деятельностью, заключающейся в защите прав человека мирными средствами, как правило, от произвола государственных структур или должностных лиц, называются правозащитными организациями.







При этом деятельность правозащитных организаций регулярно подвергается критике из-за их политизированности. Наиболее известные из них становятся участниками кампаний, инициированных чаще всего в США, нацеленных на очернение отдельных политических деятелей в различных странах, либо целых государств и их политических режимов. Таким образом, они фактически легитимизируют в глазах международного сообщества насильственное свержение власти, либо развязывание агрессивных войн против стран, которых признали нарушающими права человека.



