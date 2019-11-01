Иркутск, , 16:09 — REGNUM Почти половина посетителей вейп-баров в Иркутске — подростки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Гордумы столицы Приангарья, об этом рассказал депутат Молодежной думы города Дмитрий Белоусов по итогам проведённого рейда.

«Мы опросили продавцов в семи вейп-барах. Результаты нас, мягко говоря, поразили. В день приходит до 100 человек, почти половина из которых — около 40% — это подростки. Наибольшим спросом пользуются жидкости для вейпов», — отметил он.

Депутат отметил, что не на всех упаковках есть информация о содержании никотина, но указание о недопустимости продажи несовершеннолетним имеется. Однако продавцы, по его словам, всё равно их продают, поскольку ответственности за это закон не предусматривает.

Между тем, психиатр-нарколог Андрей Сергееврассказал о быстром возникновении зависимости от вейпов, которая схожа с аддикцией от наркотических веществ. Широкому распространению этих устройств помогает и реклама, на которую производители, по его словам, тратят большие средства.

По итогам заседания депутаты Молодёжной думы города решили продолжить работу над инициативой о запрете продажи устройств для нагревания табака, вейпов и жидкостей для них лицам младше 18 лет, а также разработать методы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области ранее уже приняли закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них несовершеннолетним.

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