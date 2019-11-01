Сеул, , 16:06 — REGNUM В 2020 году Сеульское управление по вопросам образования выделит на бесплатное образование и обеды 327,6 млрд вон (~$280,7 млн) .Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей управления.

По их словам, в следующем году на бесплатное образование во вторых и третьих классах старшей школы будет выделено 254,6 млрд вон (~$218,1 млн).

Общий бюджет Управления по вопросам образования Сеула на 2020 год составит 9,97 трлн вон (~$8,54 млрд), что на 6,3% больше по сравнению с текущим годом.

Известно, что 60,7% средств пойдет на зарплаты преподавателей.

Отметим, что в старших школах в Южной Корее учащиеся обучаются в течение трех лет. В отличие от начальной и средней школы, обучение в старшей школе не является обязательным.