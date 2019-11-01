Москва, , 15:59 — REGNUM 31 октября представители авиационный сферы прокомментировали предложение авиакомпании «Аэрофлот» об использовании биометрических данных пассажиров в российских аэропортах при регистрации на рейс, сообщает информационный портал Tourdom.ru.

Мнения экспертов разошлись. Так, например, главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров полагает, что это нецелесообразно. Он считает, что биометрические данные лучше использовать при проверке человека во время прохождения пограничного контроля, а не при регистрации, так как многие сегодня регистрируются онлайн. А заместитель директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров убежден, что в итоге все аэропорты в России примут на вооружение эту меру, что позволит значительно упростить прохождение предполетных формальностей, однако внедрение технологии, по его мнению, должно быть экономически оправдано и не приводить к увеличению стоимости авиабилетов.

Напомним, что 30 октября «Аэрофлота» предложил российским аэропортам использовать биометрические данные клиентов при регистрации на рейс.