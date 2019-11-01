Копенгаген, , 16:08 — REGNUM Новый доклад датского Фолькетинга продемонстрировал, что за последние шесть лет государственные расходы на выплату пенсий политикам возросли на 18%.

Речь идет о пожизненной пенсии, а не о накоплениях, которые с годами у обычных граждан сокращаются. Парламентариям, избранным до 1 января 2007 года, пенсия начинает выплачиваться с момента достижения ими 60-летнего возраста; депутатам, не относящимся к этой категории, пенсии выплачиваются после их отставки. Пенсии слуг народа являются пожизненными, и государство продолжает выплачивать их супруге/ супругу политика в том случае, если последний ушел из жизни. Так, в прошлом году Дания выплатила порядка 1,2 млн долларов 84 вдовам и вдовцам. Определенные выплаты со стороны государства положены и детям парламентариев до тех пор, пока ребенку не исполнится 21 год. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Большинство партий в Фолькетинге намерено изменить особый статус пенсий для политиков и уравнять их с пенсионными выплатами обычных граждан.