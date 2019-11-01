Москва, , 15:55 — REGNUM В составе МВД РФ появятся подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», — отметила Волк в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии МВД РФ рассказал, что количество правонарушений с использованием IT-технологий в 2018 году выросло почти в два раза, а за первые девять месяцев 2019 года увеличилось на 70%.

Министр призвал разрабатывать механизмы для своевременной блокировки мошеннических кол-центров, фишинговых сайтов и интернет-пирамид.

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