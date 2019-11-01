Москва, , 15:42 — REGNUM В России прекратило свою деятельность общественное движение «За права человека» Льва Пономарёва. Решение о его ликвидации сегодня, 1 ноября, вынес Верховный суд России.

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Напомним, ранее с таким требованиям в судебную инстанцию обратилось Министерство юстиции Российской Федерации. Верховный суд иск ведомства удовлетворил.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минюста, только за два месяца движение «За права человека» пять раз было оштрафовано по закону об «иностранных агентах». Каждый раз поводом для назначения многотысячных штрафов служило отсутствие пометки «иностранный агент» в публикациях движения.

Добавим, что в движении с претензиями со стороны Минюста не согласились, заявив о намерении обжаловать их и бороться за отклонение иска.