Москва, , 15:26 — REGNUM Закон о «суверенном рунете» станет драйвером роста для компаний, которые предоставляют аппаратное обеспечение и софт для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещённым сайтам. Их рынок сразу расширяется до 20 млрд рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, комментируя вступление в силу данного закона.

«Исполнение закона, как и любого решения, будет эпизодически сопровождаться ошибками двух родов. Во-первых, технологии не будут стоять на месте и производители контента, запрещённого к распространению, будут искать новые пути его маскировать и распространять.

Во-вторых, под запрет попадут и невинные сайты, которые алгоритмы сочтут подозрительными, поскольку любые алгоритмы несовершенны. Язык наш, который стал в последние дни предметом ожесточённых дискуссий в социальных сетях, всё же достаточно гибок, чтобы предоставить возможность разночтений обоих родов.

Предполагаемые «учения» по обеспечению безопасности интернета будут, вероятно, напоминать тревогу, когда всех посетителей торгово-развлекательного центра или учреждения просят спуститься вниз через аварийный выход.

Так что неприятности у обычных пользователей, конечно, временами будут случаться, но вряд ли — критические», — высказал свое точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от инфраструктуры глобальной сети.

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