Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM В Петербурге завершили двухлетнюю реставрацию восточного фасада Казанского собора на Невском проспекте. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 ноября в Комитете по охране памятников (КГИОП).

Сквер у Казанского собора Дарья Драй © ИА REGNUM

«Разборку лесов планируется завершить на следующей неделе», — уточнили в ведомстве.

Работы обошлись в 60,5 млн рублей. Поверхность пудостского камня очистили от загрязнений, плесени, грибов и мха, удалили и поздние цементные вставки. Очистка проходила щадящим воздушным методом, а затем, чтобы сохранить туф, на фасад нанесли тонированную известковую защитную плёнку.

Специалисты отреставрировали и известняковый барельеф «Вход Господень в Иерусалим» скульптора Жана-Доминика Рашетта над апсидой.

Отдельное внимание уделялось подбору колера защитного известкового состава, вокруг чего разгорались нешуточные скандалы среди петербургских градозащитников в 2015 году.

«Был выбран образец, наиболее близкий к цвету подлинного пудостского камня, свежий срез которого был исследован на северо-восточном фасаде собора. Горожане, которые при реставрации колоннады собора в 2015 году переживали по поводу изменения привычного «закопченного» цвета собора, сейчас могут убедиться: под воздействием окружающей среды фактура камня вновь проявилась. Два года технологи и проектировщики наблюдали, как проявит себя нанесенный защитный слой на колоннаде собора, прежде чем приступать к следующему этапу реставрации», — объяснили в КГИОП.

Добавим, из-за высокой степени пористости известняк разрушается очень быстро, особенно на таком загруженном и загазованном проспекте, как Невский, во влажном климате и с долгими зимами. Известковая «накрывка» должна принять на себя солевые и атмосферные загрязнения.

Черные корковые образования на фасаде Казанского собора, за сохранение которых в 2015 году активно ратовали общественные активисты, неминуемо приводят к разрушению туфа.

В будущем специалисты продолжат реставрацию южного и западного фасадов, аттика, барабана и купола.

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