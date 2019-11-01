Якутск, , 15:05 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, жители Якутии практически одними из первых в России написали «Большой этнографический диктант». Всего для участников международной просветительской акции в 2019 году в регионе было организовано более 300 площадок. Об этом сообщает телекомпания ОТР.

Желающих сдать экзамен оказалось настолько много, что на некоторых площадках людям приходилось устраиваться на ступеньках. Отмечается, что по числу участников республика традиционно в лидерах. Диктант здесь написали несколько тысяч человек.

«Вопросы попадались про субъекты РФ: округа, края, республики […] Самый сложный вопрос — о блюдах национальных. Я вот не смог на него ответить», — поделился участник акции Вадим Перцев.

В этом году экзамен включает в себя 30 тестовых вопросов, среди них 20 — общефедеральные, а десять вопросов — региональные, их составляют в самой Якутии. На выполнение всех заданий у участников диктанта было 45 минут. Результаты станут известны 10 ноября.