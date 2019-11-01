Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга потребовала приостановить наклейку «лепнины» из пенопласта вместо настоящей на фасад здания XIX века. Письмо отправлено в управляющую компанию «Мир», сообщили ИА REGNUM в администрации.

Накануне петербуржцы заметили, как рабочие во время ремонта «восстанавливают» историческую лепнину материалом из пенопласта на доме №19 по Среднему проспекту В.О.

Районная администрация считает, что использование такого материала надо сначала согласовать с Комитетом по градостроительству и архитектуре.

Чиновники уточнили, что те работы, которые обеспокоили горожан — текущие, а дом значится в программе капремонта только на 2030−2032 годы.

При этом штукатурка и декоративные элементы уже сейчас находились в «угрожающем состоянии» и могли рухнуть на голову прохожим. Из-за этого УК «Мир» решила выполнить «восстановительные работы на отдельных участках фасада».

«Выполнить работы по полному восстановлению лепнины в рамках текущего ремонта не предоставляется возможным, так как работы по восстановлению утраченных архитектурных элементов выполняются только при капитальном ремонте. Поэтому восстановление декоративных элементов фасада производится из прочного пенопласта (пенополистирола ПСБ-С-25Ф), предназначенного для фасадных работ», — объяснили в районной администрации.

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