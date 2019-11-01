Москва, , 15:03 — REGNUM Необходимость введения Правил дорожного движения (ПДД) для электросамокатов моноколес и гироскутеров, регламентирующих использование новых видов передвижения и ответственности их владельцев, созрела, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Новых видов «средств индивидуальной мобильности» (СИМ — так они называются в проекте) становится все больше, растет их популярность, количество и мощность.

К СИМ будут отнесены роликовые коньки, скейтборды, сегвеи, электрические самокаты, моноколеса, гироскутеры и другие подобные устройства.

Раньше все они просто относились к общему классу пешеходов. Теперь их предлагается по сути приравнять к велосипедам, поскольку они также уязвимы со стороны автотранспорта, но представляют опасность для пешеходов.

Поэтому подготовленные Минтрансом поправки обязывают пользователей этих устройств передвигаться со скоростью не более 20 км/ч и исключительно по велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия будет разрешено выехать на тротуар или пешеходную дорожку.

Если же нет ни велодорожки, ни тротуара, можно будет выехать на обочину дороги. Выезжать на проезжую часть будет запрещено, если только средство транспорта не оборудовано мощным мотором.

В России неизбежно растет и количество столкновений с пешеходами или автотранспортом. Значит регламенты нужны и будут востребованы в стране, где с каждым годом растёт количество СИМ», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев.

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