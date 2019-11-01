Москва, , 14:56 — REGNUM Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ России Кирилл Черкалин согласен отдать государству часть имущества из почти 6,5 млрд рублей, на изъятии которых настаивает прокуратура. Такое заявление в Головинском суде Москвы сделал адвокат полковника Владимир Михайлов.

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По его словам, Черкалин признаёт, что получил деньги из «не предусмотренных законом источников». Адвокат уточнил и имущество, которого Черкалин готов обратить в доход государства. Это деньги в сумме $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, €1,978 млн, 16,145 млн рублей, $22,056 млн, €6,522 млн, £4 тыс., 793 млн рублей, автомобиля Porsche Cayenne, а также наручные часы и запонки. В общей сложности это составляет 810 млн рублей, $72,7 млн и €8,5 млн.

Остальные требования ответчик не признаёт.

Напомним, Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество Черкалина и его родственник, стоимость которого превышает 6,3 млрд рублей, включая квартиры, загородные дома и земельные участки общей площадью более 7,1 тыс. кв. метров, а также 4 нежилых помещений, двух автомобилей.

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Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела одного из подразделений Федеральной службы безопасности России полковник Кирилл Черкалин был задержан 25 апреля 2019 года по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Вместе с ним задержаны двое его бывших подчинённых, которые ранее были уволены по компрометирующим обстоятельствам. В мае у Черкалина было изъято 12 млрд рублей. В июле ему было предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ часть четвертая (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время он находится под стражей.

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