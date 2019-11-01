Черкесск, , 14:55 — REGNUM Компания «Русгибро» начала готовить специалистов со школьной скамьи. В Карачаево-Черкесии по инициативе энергетиков открыли первый энергокласс. Его учениками стали 80 школьников, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе главы и правительства республики.

Спецалисты энергохолдинга и преподаватели образовательных учреждений будут обучать учащихся основам гидроэнергетики, геологии, гидравлики, гидрологии и другим наукам. Энергокласс открыт на базе Северо-Кавказской государственной академии. В компании рассчитывают, что за два года обучения его слушатели смогут определиться с будущей специальностью.

Стоит отметить, что с 2010 года — момента, когда стартовал этот проект, по всей стране в энергоклассах выучились 400 школьников 9−10 классов. Более 85% выпускников выбрали в будущем специальность энергетика.