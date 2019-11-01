Ташкент, , 14:54 — REGNUM Власти Узбекистана планируют высадить около 3 млн декоративных деревьев вдоль автомобильных дорог, сообщает 1 ноября издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующий проект постановления министерства транспорта.

Проект по озеленению обочин планируется реализовать до 2024 года. Отмечается, что эта мера позволит снизить негативное воздействие транспортных средств на природу. В Кашкадарьинской области планируется посадить 280 тыс. саженцев, в Сурхандарьинской — 249 тыс. и в Хорезмской — 246 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2019 года в Узбекистане ввели мораторий на вырубку ценных пород деревьев. Запрет продлится до 31 декабря 2020 года.

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